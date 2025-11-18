Millones de usuarios sufren fallos de acceso a internet tras un fallo de Cloudflare

Madrid, España.

Millones de personas en todo el mundo han experimentado problemas para acceder a páginas webs o a plataformas como X a raíz de un fallo masivo en los sistemas del proveedor de servicios en la nube Cloudflare, que mantiene parte de la infraestructura de internet.

La propia compañía ha asegurado en una comunicación en su web que se han observado fallos internos del servidor de forma generalizada, los denominados "errores 500", que se está produciendo de forma intermitente.