Millones de usuarios sufren fallos de acceso a internet tras un fallo de Cloudflare

El incidente no solo impide que las web carguen correctamente, sino que también ha bloqueado el acceso a sus propios paneles de control

  • 18 de noviembre de 2025 a las 08:21 -
  • Agencia EFE
Fotografía de archivo que muestra un usuario mientras sostiene un teléfono móvil que muestra el logotipo 'X' frente a la página principal de Twitter,en Los Ángeles, California (EE.UU.).

 EFE
Madrid, España.

Millones de personas en todo el mundo han experimentado problemas para acceder a páginas webs o a plataformas como X a raíz de un fallo masivo en los sistemas del proveedor de servicios en la nube Cloudflare, que mantiene parte de la infraestructura de internet.

La propia compañía ha asegurado en una comunicación en su web que se han observado fallos internos del servidor de forma generalizada, los denominados "errores 500", que se está produciendo de forma intermitente.

El incidente no solo impide que las web carguen correctamente, sino que también ha bloqueado el acceso a sus propios paneles de control.

La empresa ha informado de que está investigando el problema para comprender su alcance total y encontrar una solución.

De momento, algunos servicios se están restableciendo, aunque es posible que los clientes sigan observando tasas de error superiores a lo normal, ha informado.

El portal Downdetector informa de que usuarios están reportando incidentes en la red X y también en OpenAI, empresa propietaria de ChatGPT.

