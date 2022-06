Miles de personas celebran en Madrid, España, el fallo en EEUU contra el aborto

Miles de personas, unas 20,000 según fuentes del Gobierno español, se manifestaron este domingo en Madrid en contra del derecho a interrumpir de forma voluntaria el embarazo, por considerarlo “la cultura de la muerte”, y celebraron la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que anula la protección al aborto.

La marcha estaba convocada por más de doscientas organizaciones y transcurrió por el centro de la capital de España con pancartas con lemas como “En defensa de la vida” y “Nos jugamos la vida ¡Basta ya de leyes contra la verdad y la naturaleza humana!”, en referencia a legisltación española sobre el aborto y la eutanasia.

El presidente de la organización One of Us (Uno de Nosotros), el expolítico conservador español Jaime Mayor Oreja, declaró a los periodistas que la sentencia en Estados Unidos “es un elemento de esperanza y de futuro”.

A la marcha asistieron responsables del partido de extrema de derecha Vox, tercera fuerza en el Congreso o Cámara baja del Parlamento español, que denunciaron “los 100.000 abortos en los que el Estado gasta cada año más dinero y muy poquito en la vida”.

Los asistentes corearon consignas como “Vida sí, aborto no”, entre ellos Beatriz, una mujer que manifestó que la sentencia estadounidense “es un paso adelante” y espera que España “siga el ejemplo”.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos, de mayoría conservadora, acabó el pasado viernes con la protección al aborto vigente desde 1973, con una polémica decisión en la que argumentó que la Constitución del país “no otorga” el derecho a abortar, por lo que derogó sus fallos anteriores que garantizaban la interrupción voluntaria del embarazo.

La sentencia generó protestas en Estados Unidos, en otros países de América y del resto del mundo en defensa del derecho al aborto.