Milei y Lula se verán en la cumbre de Mercosur con tensión por el acuerdo Argentina-EEUU

Río de Janeiro/Buenos Aires

Los presidentes de Argentina y Brasil, Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva, se citarán el martes en la Cumbre del Mercosur de Paraguay con crecientes divisiones, agudizadas por el acuerdo comercial suscrito por Buenos Aries con EE.UU. el pasado febrero.

El Gobierno brasileño espera que Argentina aproveche la cumbre de Luque para aclarar los alcances del acuerdo comercial, ante el temor de que pueda generar “distorsiones” en el bloque sudamericano.

Tales temores fueron manifestados por la delegación brasileña en la reunión ordinaria que el Grupo Mercado Común del Mercosur tuvo en marzo en Asunción, preparatoria para la Cumbre que tendrán los mandatarios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, los socios fundadores del bloque.

Pese a que los representantes argentinos ya ofrecieron algunas explicaciones en dicha cita, permanecen varias dudas, afirmaron fuentes diplomáticas brasileñas.

“La delegación de Brasil expresó su preocupación de que los compromisos asumidos en dicho acuerdo no generen retrasos en el tratamiento de solicitudes de modificaciones arancelarias en los mecanismos del Mercosur ni produzcan distorsiones, barreras adicionales u otros impactos en el comercio intrazona”, según quedó registrado en el acta de la reunión de marzo.

Brasil igualmente pidió que las eventuales concesiones arancelarias que sean otorgadas por Argentina a Estados Unidos en ese acuerdo sean canalizadas a través de los mecanismos de excepción vigentes en el Mercosur.

En otras palabras, Brasil espera que las concesiones arancelarias que Argentina le conceda a Estados Unidos se limiten a los productos que, como miembro del Mercosur, su vecino tiene derecho a incluir en su Lista Nacional de Excepciones al Arancel Externo Común, que es bastante restringida.

“De igual forma, la delegación de Brasil reiteró su preocupación de que elementos del acuerdo puedan tensionar el objetivo de libre comercio intrazona y configurar nuevas barreras regulatorias para los productos originarios del bloque, especialmente en sectores como el agrícola o el automotriz”, agrega el acta.

En la misma cita, la delegación brasileña dejó claro que la discusión del alcance de dicho acuerdo por parte de los miembros del Mercosur no significa que los socios de Argentina están “validándolo” o que estén aceptando que esté acorde con las reglas del bloque comercial.