Se estrella una avioneta contra China Zun, el edificio más alto de Pekín

Pekín, China

Una avioneta se estrelló este viernes en Pekín contra el China Zun, el edificio más alto de la capital china, confirmaron testigos a EFE, sin que por el momento se conozcan las causas del suceso. El impacto se produjo en la zona de Guomao, el principal centro financiero de Pekín, en el distrito de Chaoyang y junto a otros inmuebles emblemáticos de la capital china, entre ellos la sede de la televisión estatal CCTV. Imágenes tomadas en el lugar y que circulan por redes sociales internacionales muestran un agujero en la fachada acristalada del rascacielos, situado a una altura considerable, y fragmentos de una aeronave caídos en una vía próxima. También circulan vídeos en los que se ven piezas caer desde gran altura junto a la torre, además de desperfectos en vehículos de la zona.

Marcos Sabio, un joven español residente en Pekín, fue testigo cercano del suceso, ya que según relató a EFE trabaja en el bloque de al lado. "Sobre las seis de la tarde me fui al gimnasio, que está en la quinta planta del edificio, y allí escuché un ruido, vi un poco de humo y enseguida recibí un mensaje de la compañía avisando a los trabajadores de que había chocado un avión contra el edificio de enfrente", explicó. Una vez en la calle, Sabio vio un gran despliegue policial, cortes de tráfico y a los agentes "pidiéndole a la gente que no mirara", agregó. Otro español residente en Pekín que prefirió no ser identificado explicó a EFE que se encontró con el operativo: "Decenas de coches de policía. Muchas ambulancias y ambos sentidos de la calle cortados", señaló. Por su parte, una mujer de apellido Lin, citada por el diario hongkonés South China Morning Post, asegura que fue evacuada de urgencia del edificio a las 18.00 hora local (10.00 GMT).

Silencio oficial

Por el momento, las autoridades chinas no han informado de víctimas ni han ofrecido una versión oficial sobre las circunstancias del incidente, ocurrido en una de las áreas de mayor actividad empresarial de Pekín. Tampoco se conoce si la aeronave estaba realizando un vuelo privado, comercial o de otro tipo, ni si el impacto fue consecuencia de una avería, de una pérdida de control o de otras causas.