Arrestan en norte de México a cinco individuos relacionados con la muerte de 60 personas

Hermosillo, México

La Fiscalía General de Justicia de Sonora, en el noroeste de México, arrestó a cinco individuos que estarían vinculados con el homicidio y la desaparición de 60 personas, cuyos cuerpos fueron descubiertos por madres buscadoras en fosas clandestinas en Hermosillo.

Fue el pasado mes de enero, en un predio junto a una carretera que conecta a Hermosillo con la región agrícola costera, en un paraje desértico. Allí, el colectivo Buscadoras por la Paz de Sonora, siguiendo un llamado anónimo, ubicaron el sitio en el que descubrieron más de 35 fosas clandestinas con los restos de 60 hombres y mujeres.

Según informó la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, por medio de pruebas de perfil genético, realizadas por peritos del Laboratorio de Inteligencia Científica Forense, se logró identificar a las 60 víctimas, cuyos restos ya fueron entregados a sus familiares.

“Las investigaciones han llevado a determinar que los fallecidos fueron privados de la vida por ajustes de cuentas del crimen organizado; así mismo, como se informó, se ha logrado la identificación a través de la prueba científica de todos y cada una de las víctimas, quienes ya fueron entregados a sus familias”, informó la Fiscalía de Justicia en un comunicado.