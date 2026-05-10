Migrante hondureño cae de tren en Saltillo y sufre fracturas graves

Coahuila, México

El accidente se registró alrededor de las 9:00 a. m., sobre la prolongación Martín Enríquez, antes de llegar al bulevar Vito Alessio Robles, cuando el joven, identificado como Christian “N”, viajaba sobre uno de los furgones con destino hacia Nuevo Laredo, en su ruta migratoria hacia la frontera con Estados Unidos.

Un migrante hondureño resultó con lesiones graves luego de caer de un tren en marcha en un tramo ferroviario que conecta las colonias Río Bravo y Virreyes Colonial, ciudad del norte de México .

De acuerdo con los primeros reportes, el hondureño habría perdido el equilibrio tras quedarse dormido mientras el tren avanzaba, lo que provocó que cayera directamente sobre las vías. Tras el fuerte impacto contra el suelo, el migrante quedó inmovilizado, sin poder ponerse a salvo por sus propios medios.

Testigos que presenciaron el hecho alertaron de inmediato al Sistema de Emergencias 911, ya que el convoy continuaba su trayecto y estuvo a punto de pasarle por encima, lo que habría provocado consecuencias aún más graves.

Personal de seguridad ferroviaria logró ordenar la detención del tren a tiempo, evitando que el afectado sufriera amputaciones u otras lesiones fatales mientras permanecía tendido entre los rieles.

Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron al lugar para brindarle atención prehospitalaria, debido a que presentaba múltiples fracturas en la cadera y en la pierna izquierda, además de golpes en distintas partes del cuerpo.

Tras estabilizarlo, fue trasladado de urgencia al Hospital General de Saltillo, donde permanece bajo observación médica por la gravedad de sus heridas.

Las autoridades locales reiteraron el llamado a la población migrante a evitar viajar sobre trenes de carga, ya que este tipo de traslados representan un alto riesgo y con frecuencia terminan en accidentes que ponen en peligro la vida.