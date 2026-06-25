Capturan a "El Sierra 1", supuesto líder del Cártel de Altozano

Morelia, México.

Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”, fue detenido en Morelia, Michoacán, México, tras ser identificado por las autoridades como presunto líder del Cártel de Altozano y señalado por su posible relación con actividades de extorsión contra comerciantes, madereros y empresarios de la zona. La captura fue realizada por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), durante un cateo en un inmueble ubicado en un fraccionamiento privado del suroriente de Morelia.

Durante el operativo, las autoridades localizaron armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y diversas dosis de droga. En el lugar también fue detenida una mujer, identificada como pareja sentimental de Ernesto Rafael “N”. Ambos quedaron a disposición de las autoridades por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y por posibles violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que “Sierra 1” era considerado un objetivo prioritario y presunto generador de violencia en Morelia, relacionado con investigaciones por extorsión, homicidio y secuestro. El funcionario señaló que el detenido habría evadido a las autoridades en dos ocasiones y que contaba con una orden de aprehensión vigente vinculada con la investigación por el homicidio de Sergio Rangel Vieyra, maestro mezcalero asesinado el 22 de mayo de 2025 en la carretera San Miguel del Monte-Piedras de Lumbre.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán también indicó que Ernesto Rafael “N” es señalado como probable responsable de otros hechos, entre ellos el secuestro agravado de tres hombres ocurrido durante 2025.

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