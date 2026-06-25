Capturan a "El Sierra 1", supuesto líder del Cártel de Altozano

Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”, fue detenido en Morelia, Michoacán, México, tras ser identificado por las autoridades como presunto líder del Cártel de Altozano y señalado por su posible relación con actividades de extorsión contra comerciantes, madereros y empresarios de la zona.
La captura fue realizada por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), durante un cateo en un inmueble ubicado en un fraccionamiento privado del suroriente de Morelia.
Durante el operativo, las autoridades localizaron armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y diversas dosis de droga. En el lugar también fue detenida una mujer, identificada como pareja sentimental de Ernesto Rafael “N”.
Ambos quedaron a disposición de las autoridades por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y por posibles violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que “Sierra 1” era considerado un objetivo prioritario y presunto generador de violencia en Morelia, relacionado con investigaciones por extorsión, homicidio y secuestro.
El funcionario señaló que el detenido habría evadido a las autoridades en dos ocasiones y que contaba con una orden de aprehensión vigente vinculada con la investigación por el homicidio de Sergio Rangel Vieyra, maestro mezcalero asesinado el 22 de mayo de 2025 en la carretera San Miguel del Monte-Piedras de Lumbre.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán también indicó que Ernesto Rafael “N” es señalado como probable responsable de otros hechos, entre ellos el secuestro agravado de tres hombres ocurrido durante 2025.
Señalamientos
Después del asesinato de Sergio Rangel Vieyra, Guillermo Valencia Reyes, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, afirmó que el empresario le había advertido sobre la presencia de un grupo dedicado a la extorsión de madereros, resineros y empresarios en la zona sur de Morelia.
Según Valencia Reyes, Rangel Vieyra había señalado a un grupo denominado Cártel de Altozano como responsable de amenazas y otros hechos delictivos en la región.
“Esa red de corrupción que ha propiciado que 15 criminales que andan en tres camionetas tengan atemorizada, aterrorizada, a toda una zona del sur de Morelia. Son 15 y tienen su propio cártel delictivo, no crean que son de un cártel delictivo o de otro, son un cártel ellos, hasta se autodenominan el Cártel de Altozano”, declaró Valencia Reyes en mayo de 2025.
El dirigente priista también aseguró en ese momento que el maestro mezcalero había denunciado amenazas previas relacionadas con cámaras de seguridad instaladas en uno de sus negocios.