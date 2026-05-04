Poderoso capo fue capturado mientras comía tacos en la carretera

Los Mochis, México.

Durante las últimas horas, un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales culminó con la detención de José Porfirio Díaz Medina, alias “El Pío”, en Los Mochis, Sinaloa, México. La captura, informada oficialmente el 1 de mayo, se produjo mientras el sospechoso se encontraba en una taquería ubicada en las inmediaciones de la carretera estatal Los Mochis–Topolobampo, en el sector conocido como Las Misiones.

En la operación participaron elementos del Grupo Interinstitucional, integrado por la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, los agentes llegaron al lugar a las 10:15 de la mañana y rodearon el establecimiento. La intervención se desarrolló sin enfrentamientos ni intercambio de disparos. Al momento de su captura, las autoridades indicaron que el detenido portaba un arma de fuego abastecida con al menos 10 cartuchos. Según información oficial, Díaz Medina era buscado por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), lo que motivó medidas de seguridad durante su traslado.