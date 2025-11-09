"La Chucky", sicaria y "novia" del cartel del Golfo, es abatida en enfrentamiento

El enfrentamiento con agentes dejó sin vida a cinco presuntos criminales del poderoso cártel
Una de las personas que perdió la vida durante un enfrentamiento entre presuntos integrantes del cartel del Golfo (CDG) y elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas, ocurrido el pasado viernes en Reynosa, México, fue identificada como una mujer conocida con el alias de “La Chuky”.
De acuerdo con los primeros reportes, el tiroteo se produjo cuando un grupo de cinco presuntos delincuentes que se desplazaba en una camioneta con reporte de robo abrió fuego contra los agentes que realizaban labores de patrullaje.
Los elementos de seguridad repelieron el ataque y, tras una persecución, abatieron a los cinco ocupantes del vehículo, entre ellos la mencionada mujer.
En el sitio del enfrentamiento, las autoridades aseguraron una camioneta tipo pick-up con reporte de robo en el extranjero, además de seis armas largas, 39 cargadores, cuatro chalecos tácticos, cuatro equipos de radiocomunicación y una cubeta con 40 objetos metálicos conocidos como “ponchallantas”.
Fuentes policiales indicaron que la mujer abatida era conocida en la región por su presunta vinculación con el Cártel del Golfo, y que mantenía presencia en redes sociales, donde presumía una vida asociada a ese grupo criminal.
Las autoridades estatales informaron que continúan las investigaciones para determinar la identidad de los demás fallecidos y confirmar la participación de la célula criminal conocida como Fuerzas Especiales del CDG en los hechos.
Según información preliminar, los policías repelieron la agresión e iniciaron una persecución contra los presuntos delincuentes, quienes intentaron escapar. Tras darles alcance, se desató un nuevo intercambio de disparos que terminó con la muerte de cinco agresores, incluida una mujer identificada como “La Chuky”.
La Secretaría de Seguridad Pública informó que permanece un operativo activo en la zona para descartar la presencia de más agresores y garantizar la seguridad de la población. Hasta el momento, no se reportan bajas entre los elementos policiacos que participaron en el enfrentamiento.
Los agentes lograron dar alcance a la unidad, cuando se impactó contra un poste de concreto.Ahí, se registró un nuevo intercambio de disparos que terminó con la muerte de cinco agresores, entre ellos “La Chuky”. Informes detallan que era "novia" de uno de los líderes de la organización en esa zona.
En el sitio se aseguraron una camioneta tipo pick up con reporte de robo en el extranjero, una cubeta con 40 objetos metálicos conocidos como “poncha llantas”, cuatro chalecos tácticos, cuatro equipos de radiocomunicación, 39 cargadores y seis armas largas.