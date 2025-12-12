México confirma el primer caso de la variante K de influenza A H3N2

Ciudad de México, México.

En un comunicado, la dependencia del Gobierno mexicano precisó que el caso fue confirmado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias ( Iner ), ubicado en la Ciudad de México .

La Secretaría de Salud ( SSa ) de México confirmó este viernes el primer caso detectado del virus de influenza A H3N2 subtipo K, en la capital del país, y aseguró que no representa un motivo de alarma para la población.

El paciente "se encuentra ya recuperado", tras responder favorablemente a un tratamiento ambulatorio con medicación antiviral, apuntó la nota.

La dependencia agregó que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) mantiene un monitoreo y análisis permanente para detectar oportunamente cualquier eventual caso.

Además, puntualizó que esta nueva variante de la influenza "presenta características similares a las de la influenza estacional que circula cada año", por lo que su manejo clínico es el mismo y la vacunación es la principal medida de prevención.

"Por ello, no representa un motivo de alarma para la población", sostuvo.

La autoridad sanitaria exhortó a la población a acudir a aplicarse las vacunas correspondientes a la temporada invernal, particularmente contra influenza, covid-19 y neumococo.

Asimismo, destacó la efectividad de estas vacunas para "reducir riesgos, prevenir complicaciones e internamientos", especialmente de infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con comorbilidades.

En caso de dar positivo a la influenza, la SSa recomendó atenderse de forma temprana, y de ser necesario, recibir un tratamiento antiviral estándar, además de usar cubrebocas y mantener medidas de aislamiento.

El virus de influenza A H3N2 subtipo K, conocido como 'supergripa', es una variante que ha circulado recientemente en Europa y Estados Unidos.