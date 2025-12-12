Arrestan a Narges Mohammadi, ganadora del Nobel de la Paz

Teherán, Irán

Mohammadi, una de las abogadas de derechos humanos más destacadas de Irán, ganó el Premio Nobel de la Paz en 2023.

“Este arresto temporal se llevó a cabo por orden de la fiscalía y se debió a la expresión de consignas que violaban las normas”, declaró el gobernador de Mashad, Hasan Hoseini, citado por el diario Jorasán.

Las autoridades iraníes confirmaron este viernes la detención de la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi , junto con otros activistas, durante una ceremonia en memoria de Khosrow Alikordi, un abogado de derechos humanos hallado muerto la semana pasada en su oficina.

Mohammadi coreó varios lemas durante el homanaje, incluido "Viva Irán", según las imágenes retuiteadas por la fundación, antes de ser detenida y golpeada.

Además, las familias de Sepideh Qolian, Pouran Nazemi, Hasti Amiri y Aliyeh Motalebzadeh han confirmado asimismo los arrestos.

La premio Nobel de la Paz 2023 se encontraba en libertad condicional y a finales de noviembre denunció públicamente que las autoridades iraníes le habían prohibido de forma "permanente" salir del país y no le emiten un pasaporte para poder visitar a sus dos hijos, a quienes no ve desde hace 11 años.

Mohammadi se encuentra fuera de prisión desde hace un año, cuando fue puesta en libertad por sus problemas médicos.

La activista ha sido arrestada en trece ocasiones, condenada en nueve y fue encarcelada por última vez en 2021.

A pesar de las condenas y el encarcelamiento, la activista de derechos humanos y de las mujeres ha continuado denunciando las violaciones de derechos humanos en Irán, entre ellos la aplicación de la pena de muerte o la violencia contra las mujeres que no usan el velo islámico.

El Comité Nobel noruego le concedió en 2023 el galardón "por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y para promover los derechos humanos y la libertad para todos".