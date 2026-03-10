  1. Inicio
Marco Rubio, posible testigo en juicio contra el excongresista David Rivera

La lista, que incluye a Rubio y otras 29 personas que "podrán ser llamadas como testigos por el Gobierno en el juicio", fue presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida

  • Actualizado: 10 de marzo de 2026 a las 18:14 -
  • Agencia EFE
Fotografía de Marco Rubio, el secretario de Estado de EE UU.

 Foto: Agencia Efe
Miami, Estados Unidos

Marco Rubio, el secretario de Estado de EEUU, figura en la lista de testigos del juicio previsto para este mes contra el excongresista David Rivera, quien fue acusado de intentar influir ante el Gobierno estadounidense para suavizar las sanciones al régimen chavista de Nicolás Maduro durante el primer mandato de Donald Trump (2017-2021).

Rivera enfrenta en una corte de Miami cargos de "actuar como agente no registrado de un ciudadano venezolano" y presuntamente recibir más de cinco millones de dólares por sus esfuerzos para presionar a funcionarios del Gobierno de EE UU.

Irán es el "peor infractor del mundo" en materia de toma de rehenes, dice Marco Rubio

La lista, que incluye a Rubio y otras 29 personas que "podrán ser llamadas como testigos por el Gobierno en el juicio", fue presentada este lunes por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, según un documento judicial al que tuvo acceso EFE.

Incluye también a otros tres funcionarios del Departamento de Estado, entre ellos dos que ya están retirados, que eventualmente testificarán en el juicio contra Rivera y Esther Nuhfer, que comenzará el 16 de marzo con la selección del jurado.

Ambos enfrentan cargos criminales por conspiración para cometer un delito contra Estados Unidos, incumplimiento de registrarse como agente extranjero y conspiración para cometer lavado de dinero, entre otros relacionados con sus actividades de consultoría.

Como políticos jóvenes de Florida y de origen cubano, Rubio y Rivera, un excongresista estatal, compartieron en los años noventa un apartamento en Tallahassee, sede del legislativo.

El secretario de Estado, quien fue miembro de la Cámara de Representantes de Florida desde 2000 hasta 2008, antes de postularse al Congreso en Washington, ha sido un defensor de la libertad en Cuba y Venezuela, denunciando a los regímenes de Castro y Maduro.

Rivera, quien se ha declarado inocente, está acusado de ser el centro de un esquema encubierto para persuadir a la primera administración del presidente Trump de aliviar las sanciones contra el régimen de Maduro, quien fue capturado el pasado 3 de enero por el Gobierno del republicano y enfrenta cargos de narcotráfico en Nueva York.

En el proceso también ha sido mencionada la actual jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, entre otros nombres ligados a la política y al entorno de la Administración federal.

