Manifestantes se enfrentan en Nueva Jersey por las políticas migratorias de Trump

Washington, Estados Unidos

Los aledaños del centro de detención de inmigrantes Delaney Hall en Newark, Nueva Jersey, vivieron este sábado una tensa jornada en la que se encararon manifestantes a favor y en contra de las políticas migrantorias del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump. Medios locales informaron que, tras los disturbios de los últimos días, un grupo a favor del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se presentó hoy en los aledaños de Delaney Hall, donde desde hace más de una semana hay apostados manifestantes que protestan por las supuesta condiciones que soportan en el centro los migrantes allí detenidos, que afirman sufrir condiciones inhumanas.

Ante la entrada del centro estuvo apostado hoy también un grupo de agentes federales con escudos antidisturbios algunos incluso con fusiles apoyado por un vehículo blindado. Aunque no se repitieron choques como los del jueves entre efectivos del ICE y manifestantes contrarios al Gobierno Trump, estos últimos se encararon repetidamente con el grupo que hoy hizo acto de presencia ante Delaney Hall por primera vez. El viernes, en respuesta a los violentos disturbios que dejaron nueve detenidos, la gobernadora demócrata de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, anunció que se establecería una zona protegida para protestas pacíficas frente al centro y argumentó que no quería que se repitieran situaciones como las acaecidas el pasado enero en Mineápolis, cuando agentes de inmigración mataron a dos ciudadanos estadounidenses que protestaban contra sus redadas.