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Manifestantes se enfrentan en Nueva Jersey por las políticas migratorias de Trump

Una jornada de tensión se vivió este sábado en Newark, donde grupos a favor y en contra de las políticas migratorias de Donald Trump protagonizaron protestas frente a un centro de detención

  • Actualizado: 30 de mayo de 2026 a las 19:22 -
  • Agencia EFE
Manifestantes se enfrentan en Nueva Jersey por las políticas migratorias de Trump

Enfrentamiento entre manifestantes marca protesta frente a centro migratorio en Newark.

 Foto: EFE
Washington, Estados Unidos

Los aledaños del centro de detención de inmigrantes Delaney Hall en Newark, Nueva Jersey, vivieron este sábado una tensa jornada en la que se encararon manifestantes a favor y en contra de las políticas migrantorias del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

Medios locales informaron que, tras los disturbios de los últimos días, un grupo a favor del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se presentó hoy en los aledaños de Delaney Hall, donde desde hace más de una semana hay apostados manifestantes que protestan por las supuesta condiciones que soportan en el centro los migrantes allí detenidos, que afirman sufrir condiciones inhumanas.

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Ante la entrada del centro estuvo apostado hoy también un grupo de agentes federales con escudos antidisturbios algunos incluso con fusiles apoyado por un vehículo blindado.

Aunque no se repitieron choques como los del jueves entre efectivos del ICE y manifestantes contrarios al Gobierno Trump, estos últimos se encararon repetidamente con el grupo que hoy hizo acto de presencia ante Delaney Hall por primera vez.

El viernes, en respuesta a los violentos disturbios que dejaron nueve detenidos, la gobernadora demócrata de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, anunció que se establecería una zona protegida para protestas pacíficas frente al centro y argumentó que no quería que se repitieran situaciones como las acaecidas el pasado enero en Mineápolis, cuando agentes de inmigración mataron a dos ciudadanos estadounidenses que protestaban contra sus redadas.

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Legisladores, activistas y familiares llevan más de una semana haciendo guardia para obtener respuestas sobre la situación dentro del recinto de gestión privada que alberga a unos 300 inmigrantes, de los cuales una parte han iniciado una huelga de hambre tras denunciar condiciones inhumanas.

Delaney Hall, que es el mayor centro de detención del ICE en la Costa Este de EE.UU. con más de 1.000 plazas, está gestionado por la empresa GEO Group, con un contrato a 15 años valorado en 1.000 millones de dólares.

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Agencia EFE
Agencia EFE
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