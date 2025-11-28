Una Manhattan deslumbrante en el Festival de Macy’s por el Día de Acción de Gracias

Estados Unidos

El festival anual de Macy’s en conmemoración del Día de Acción de Gracias ha sido un rotundo éxito; millones de personas abarrotaron las calles de Manhattan para ser partícipes del tradicional evento, que se celebra el cuarto jueves del mes de noviembre y que es la parte inicial de lo que se supone un día en el que los estadounidenses e inmigrantes agradecen por las bendiciones recibidas y que culmina con una cena en familia.

Un clima agradable para esta época del año acarició al desfile; los rayos cálidos del sol y la alegría de las familias dieron paso a 34 globos gigantescos con reconocidos personajes como: Snoopy, Minnie Mouse, Dora la exploradora, Goku, Mario Bros, Monkey D. Luffy, Pac-Man, Pikachu, Shrek, El Hombre Araña, Spongebob, entre otros, siendo estos los principales atractivos del desfile, los que acaparaban todas las miradas y creaban más admiración entre grandes y chicos.

Las carrozas que hacían referencia a sitios mágicos de series animadas arrancaban sonrisas a los millones de asistentes y es que en ellas pudimos observar pasajeros distinguidos como los habitantes de Plaza Sésamo, figuras de Lego, Charlie Brown y su grupo de amistades, el Zorro, Botas; el mono, Benny, la vaca de Dora, los personajes de Stranger Things, Las Tortugas Ninja y muchos más, definitivamente no decepcionaron y fueron del deleite de los asistentes.