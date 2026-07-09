Madre retrocedía su camioneta y atropelló mortalmente a su hijo de 19 meses

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS

El trágico hecho ocurrió el pasado mes de junio en la ciudad de West Park, Florida, cuando Ericka Cante, madre de siete hijos, abordó su camioneta Chevrolet Suburban sin percatarse de que el menor se encontraba detrás del vehículo.

Una f amilia guatemalteca residente en el sur de Florida atraviesa un duro momento tras la muerte del pequeño Wilson Matías, de 19 meses de edad, quien falleció luego de ser atropellado accidentalmente por la camioneta que conducía su madre.

De acuerdo con la información difundida por familiares y medios locales, la camioneta retrocedió y atropelló al niño, provocándole graves lesiones.

Tras el accidente, equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar y trasladaron al pequeño a un centro hospitalario, donde los médicos hicieron esfuerzos por salvarle la vida.

Sin embargo, horas más tarde fue declarado fallecido debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Wilson Matías era el menor de siete hermanos. Su muerte accidental ha dejado un profundo vacío entre sus seres queridos, quienes enfrentan uno de los momentos más difíciles de sus vidas.