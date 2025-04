Luisa González, la esperanza del correísmo para gobernar otra vez Ecuador y hacer historia

Quito, Ecuador.

La candidata de la izquierda nació hace 47 años en la capital Quito por "casualidad", durante unas vacaciones familiares, lejos de Canuto, el pueblo rural de la provincia costera de Manabí de donde es originaria su familia y donde creció junto a sus padres y abuelo, quien siempre le dijo que ella no iba a seguir el camino que se suponía tendría una niña del campo.

La derrota no amilanó a la candidata, quien se mantuvo al frente de la Revolución Ciudadana como su presidenta, y dio la sorpresa en la primera vuelta de los actuales comicios al lograr el 44 % de los votos y quedarse a menos de 17.000 votos de Noboa, lo que supuso el mejor resultado del correísmo en una primera vuelta sin Correa como candidato.

Pese a ser candidata de un movimiento político de izquierda, González nunca ha ocultado sus profundas creencias religiosas. Es una devota cristiana e incluso ha manifestado asistir regularmente a una iglesia evangélica. Su fe la lleva representada en varios tatuajes, uno de ellos una rosa en la espalda cuyo tallo es un versículo.

Esto le ha traído críticas de otros sectores de izquierda, como colectivos feministas que le reprochan su postura contra la despenalización del aborto. Recientemente también rechazó el "cambio de sexo en los menores", si bien en esta campaña electoral ha abogado por un Estado laico y la defensa de las conquistas sociales.

La lucha que sí ha decidido abanderar es la de la violencia contra las mujeres, que dice, ha sufrido en carne propia durante el ejercicio de su vida política. Asegura que la han atacado en muchas ocasiones por el hecho de ser mujer y que le han dicho "títere" del expresidente Correa sin mirar su hoja de vida o su experiencia.

También ha encarado a Noboa, especialmente en el transcurso del debate electoral, cuando le llamó "majadero" y le acusó de no respetarla como mujer. Desde entonces ha llamado a las mujeres a no quedarse calladas, porque "no ha habido -explica- un proceso de revolución y de cambio sin la presencia y la lucha de las mujeres".