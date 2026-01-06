Olimpia vs Marathón: ¿A qué hora y dónde ver la Gran Final de Liga Nacional?

Tegucigalpa, Honduras.

Olimpia buscará este miércoles su copa número 40 en el fútbol de primera división de Honduras en el partido de vuelta de la final del Torneo Apertura 2025-2026 contra Marathón, que en el centenario de su fundación apuesta por la décima corona. El León también buscará su segundo campeonato bajo el mando del entrenador uruguayo Eduardo Espinel. La final del Apertura enfrentará a dos equipos centenarios.

El partido se jugará en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, donde Marathón espera poner fin a la sequía de copas, desde que ganó la novena, en 2018. El partido de ida de la final, jugado el pasado domingo en San Pedro Sula, finalizó 2-2. Olimpia selló su pase a la final después de superar a Motagua y Real España en las triangulares después de las dos vueltas regulares de la competición.

Marathón, que tiene entre sus atacantes al goleador argentino Nicolás Messiniti -autor de 18 tatnos, dejó en el camino a Olancho y Platense.

Horario y quién transmite Gran Final Olimpia vs Marathón

Olimpia y Marathón fueron los dos mejores equipos de las vueltas regulares y de las triangulares. Hoy deciden el título del Torneo Apertura. La Gran Final entre Olimpia y Marathón comenzará a partir de las 7.00 de la noche y se podrá ver a través de la señal de Deportes TVC.

Alineaciones probables: