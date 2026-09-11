Jueza de EE.UU. da luz verde a la demanda que podría regularizar a medio millón de cubanos

Miami, Estados Unidos. Una jueza federal de Miami determinó este jueves que tiene jurisdicción para avanzar en una demanda que busca la regularización de hasta medio millón de cubanos en Estados Unidos, lo que los abogados del caso calificaron como una "victoria importante" y un paso clave para abrirles de nuevo las puertas a la ley migratoria del Ajuste Cubano. "La jueza decidió que tiene jurisdicción para proceder con el caso. Eso es lo más importante de todo", dijo a la salida del tribunal el abogado Mark Prada, que lidera la demanda. La magistrada Jacqueline Becerra, del Distrito Sur de Florida, rechazó en una audiencia la petición de desestimación planteada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), confirmando que el tribunal posee facultad para abordar el caso.

Sin embargo, concedió una semana a los abogados del DHS para que modificasen su solicitud. El trasfondo del caso es una demanda de 992 cubanos que entraron por la frontera mexicana para que Estados Unidos reconozca su estatus legal y la Ley del Ajuste Cubano, que durante décadas otorgó a estos inmigrantes la residencia legal tras un año de habitar el país. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los demandantes están entre los 500.000 a 600.000 cubanos que entraron tras el vencimiento de la política 'Pies secos, pies mojados', que ordenó en 2017 el entonces presidente Barack Obama, y que les permitía quedarse de forma legal si pisaban territorio estadounidense.