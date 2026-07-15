Ecuatorianos y cubanos lideran ingreso irregular de migrantes a Honduras en 2026

Tegucigalpa, Honduras

Un total de 5,087 migrantes extranjeros ingresaron de manera irregular a Honduras durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración (INM).

Los registros oficiales indican que la mayoría de estas personas proceden de países de Sudamérica y el Caribe, con Ecuador y Cuba como las principales nacionalidades identificadas en la ruta migratoria.

Ecuador encabeza la lista con 1,836 ciudadanos registrados, seguido por Cuba con 1,724 ingresos irregulares durante los primeros seis meses del año.

Después aparecen migrantes provenientes de Venezuela, con 375 personas, y China, con 360 registros. También figuran ciudadanos de República Dominicana, Vietnam, Perú, Brasil, Colombia y Haití, aunque en cantidades menores.

Los datos del INM reflejan que el mayor movimiento migratorio se concentró en el departamento de El Paraíso, específicamente en la delegación de Danlí, donde fueron registrados 3,955 ingresos.

La segunda zona con mayor cantidad de registros fue Trojes, también en El Paraíso, con 1,017 migrantes, mientras que por el departamento de Choluteca se reportaron 115 personas.