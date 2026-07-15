Ecuatorianos y cubanos lideran ingreso irregular de migrantes a Honduras en 2026

Un total de 5,087 migrantes extranjeros ingresaron de manera irregular a Honduras durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración (INM).
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Los registros oficiales indican que la mayoría de estas personas proceden de países de Sudamérica y el Caribe, con Ecuador y Cuba como las principales nacionalidades identificadas en la ruta migratoria.
Ecuador encabeza la lista con 1,836 ciudadanos registrados, seguido por Cuba con 1,724 ingresos irregulares durante los primeros seis meses del año.
Después aparecen migrantes provenientes de Venezuela, con 375 personas, y China, con 360 registros. También figuran ciudadanos de República Dominicana, Vietnam, Perú, Brasil, Colombia y Haití, aunque en cantidades menores.
Los datos del INM reflejan que el mayor movimiento migratorio se concentró en el departamento de El Paraíso, específicamente en la delegación de Danlí, donde fueron registrados 3,955 ingresos.
La segunda zona con mayor cantidad de registros fue Trojes, también en El Paraíso, con 1,017 migrantes, mientras que por el departamento de Choluteca se reportaron 115 personas.
Principales puntos de ingreso
El perfil de los migrantes continúa siendo principalmente joven. La mayoría de los ingresos corresponde a personas entre los 21 y 40 años, quienes realizan la travesía en busca de mejores oportunidades económicas y condiciones de vida.
En cuanto al género, los hombres representan la mayor parte del flujo migratorio con 2,894 registros, mientras que las mujeres sumaron 1,391 ingresos.
Además, las autoridades contabilizaron el paso de 458 niños y 344 niñas durante este período, reflejando también la presencia de grupos familiares dentro de la migración irregular.
Según los datos oficiales, el tránsito de migrantes extranjeros por Honduras registró una disminución del 79% durante los primeros meses de 2026 en comparación con períodos anteriores.
Las autoridades migratorias mantienen los controles en los principales puntos de ingreso y tránsito del país, especialmente en las zonas fronterizas utilizadas por personas que buscan continuar su ruta hacia Norteamérica.