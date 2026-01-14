Jorge Rodríguez cifra en 400 las excarcelaciones en Venezuela

Caracas, Venezuela.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, afirmó este martes que se han producido más de 400 excarcelaciones de presos políticos en el país, y anticipó que continuarán como parte de lo que consideró un "gesto unilateral" del Gobierno de Delcy Rodríguez. En una sesión del Parlamento, transmitida por el canal de Youtube ANTV, Rodríguez afirmó que "a la fecha van más de 400 personas excarceladas" contando desde unas primeras 160 liberaciones que ocurrieron el 23 de diciembre del 2024. Posteriormente, fuentes legislativas señalaron que se refería a diciembre de 2025.

Horas después, en un mensaje en Telegram, el funcionario reiteró que son "400 personas excarceladas" e insistió en que las primeras liberaciones tuvieron lugar a finales de 2024, "como un gesto -dijo- unilateral del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela". Según las cifras proporcionadas por Rodríguez y el Gobierno de Venezuela, se han liberado 160 personas en diciembre de 2024; 99 en Navidad de 2025; 88 en Año Nuevo también de 2025 y 116 anunciadas este lunes. Eso supone que desde diciembre de 2024 se han excarcelado 463 presos y desde diciembre de 2025 han sido 303. Durante la sesión, el titular del Legislativo sostuvo que estas personas no son presos políticos sino políticos que incurrieron en "faltas contra la ley, contra la Constitución".