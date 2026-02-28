  1. Inicio
Irán en la ONU sobre los ataques: "Es un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad"

"Esto no es solo un acto de agresión, es un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad", aseguró el embajador iraní ante la ONU, Amir-Saeid Iravani.

  • Actualizado: 28 de febrero de 2026 a las 17:15 -
  • Agencia EFE
El embajador de Irán ante las Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, asiste a una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York.

 OLGA FEDOROVA / EFE
Naciones Unidas

Irán aseguró ante el Consejo de Seguridad de la ONU que los ataques de Estados Unidos e Israel contra su país constituyen "un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad" por la muerte de civiles inocentes, entre ellos cientos de niños.

"Esto no es solo un acto de agresión, es un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad", aseguró el embajador iraní ante la ONU, Amir-Saeid Iravani.

Trump cree que el ayatolá Ali Jameneí ha muerto en el ataque a Irán

El representante afirmó que, durante el operativo, las fuerzas estadounidenses e israelís han atacado a zonas de grandes ciudades del país "donde residen millones de personas", dejando cientos de civiles muertos y otros tantos heridos.

Además, explicó que también han atacado una escuela en escuela en la ciudad de Minap, en la provincia de Muslim, matando a más de 100 niños."Ninguna justificación, ninguna acusación, ninguna narrativa de desinformación puede legitimar o excusar este delito y agresión manifiestos", declaró el represente.

El iraní agradeció a China, Pakistán y Rusia por condenar los ataque de EE.UU. e Israel y cargó contra "el doble rasero" del resto de países.

"Es lamentable que algunos miembros de este organismo, con un doble rasero flagrante, ignoren el acto de agresión flagrante cometido por los EE.UU. e Israel contra Irán y condenen a Irán por ejercer su derecho inherente a la legítima defensa en virtud de la Carta de las Naciones Unidas", aseveró.

Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

