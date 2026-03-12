  1. Inicio
Irán dice que el golfo Pérsico se teñirá de sangre si sus islas son invadidas

Esto después de que informasen que Washington y Tel Aviv habían estudiado la posibilidad de hacerse con el control con fuerzas especiales de la isla de Jarg

  • Actualizado: 12 de marzo de 2026 a las 07:05 -
  • Agencia EFE
Irán dice que el golfo Pérsico se teñirá de sangre si sus islas son invadidas

Captura tomada del sitio web Marinetraffic.com del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz el 4 de marzo de 2026.

EFE
Teherán, Irán.

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este jueves que "el golfo Pérsico se teñirá con la sangre de los invasores” si las islas iraníes son invadidas después de que medios estadounidenses apuntaran a esa posibilidad.

“Abandonaremos toda moderación y haremos que el Golfo Pérsico se tiña con la sangre de los invasores”, dijo en X Qalibaf.

Trump dice que Estados Unidos investiga supuesto complot iraní con drones contra California

El político y ex miembro de la Guardia Revolucionaria sostuvo además que “la sangre de los soldados estadounidenses es responsabilidad personal de Trump”.

La amenazas de Qalibaf se producen después de que el medio estadounidense Axios afirmase hace unos días que Washington y Tel Aviv habían estudiado la posibilidad de hacerse con el control con fuerzas especiales de la isla de Jarg.

Por esa pequeña isla situada en el norte del golfo pasa el 90 % de las exportaciones de petróleo iraní.

Su toma ahogaría las exportaciones iraníes de crudo, que según firmas de análisis continúan a través de del estrecho de Ormuz a pesar de que el tráfico en este estratégico paso está prácticamente detenido.

"Evacúen el área inmediatamente y protejan sus vidas": Ejército israelí

La República Islámica ha intensificado su ofensiva en el golfo Pérsico nuevos ataques a barcos en el allí y en el estrecho de Ormuz, entre ellos dos petroleros en aguas territoriales de Irak, marcan el inicio de la decimotercera jornada de guerra en Irán, con una nueva subida del precio del brent por encima de los 100 dólares por barril.

Cuando ya supera en duración a la guerra de los Doce Días de junio de 2025, el conflicto iniciado por EE. UU. e Israel contra Irán el 28 de febrero continúa causando estragos en Oriente Medio y amenaza con generar una crisis energética pese a las medidas de emergencia tomadas por la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

