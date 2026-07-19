Irán ataca de nuevo a las fuerzas militares estadounidenses en Kuwait

El Cairo/Teherán

El Ejército iraní afirmó que ha atacado de nuevo este domingo diferentes puntos militares con presencia estadounidense en Kuwait, uno de los países más afectados por los ataques de Teherán después de que se reanudara la ofensiva entre Irán y Estados Unidos.

“La República Islámica de Irán, en una nueva ronda de ataques con drones, atacó de nuevo desde la madrugada de hoy un depósito de municiones” de Estados Unidos en el campamento de Al Adiri, así como los “hangares donde se encuentran equipos y personal” estadounidense en la base de Ali Al Salem, en Kuwait, de acuerdo con un comunicado del Ejército iraní.

Por su parte, el Ejército kuwaití dijo en un escueto comunicado en su cuenta oficial de X que se están enfrentando a ataques con “misiles y drones” de Irán.

“El Estado Mayor del Ejército señala que si se oyen explosiones, se debe a que los sistemas de defensa aérea están interceptando los ataques”, dijo.

Las Fuerzas Armadas kuwaitíes no identificaron los lugares que han sido objetivo de las acciones de Irán ni si sufrieron daños. Kuwait ha sido el único país del golfo Pérsico golpeado esta noche por Irán, poco después de que el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) anunciara el inicio de bombardeos aéreos contra objetivos de Irán por octava jornada consecutiva después de que Washington diera por reiniciado el conflicto la semana pasada.

Ayer, el Centcom informó de que dos militares estadounidenses murieron y un tercero se encuentra desaparecido en Jordania por los ataques iraníes. Estas han sido las primeras bajas estadounidenses registradas en el conflicto desde que la semana pasada se rompiera el alto el fuego entre Teherán y Washington.

El ataque dejó además cuatro soldados estadounidenses heridos que tuvieron que ser evacuados de emergencia a hospitales jordanos, aunque el Centcom precisó que todos ellos ya se han recuperado y han sido dados de alta.

En total, 16 militares estadounidenses han muerto hasta el momento en la guerra contra Irán, que arrancó el pasado 28 de febrero.