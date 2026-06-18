Irán advierte que el acuerdo con EEUU es "nulo" si Israel no se retira de Líbano

Teherán, Israel.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, afirmó este jueves en una entrevista publicada por el diario libanés Al Akhbar que una eventual negativa de Israel a retirarse completamente del sur del Líbano constituiría una violación del memorando de entendimiento alcanzado entre Teherán y Washington, y dejaría sin efecto dicho acuerdo. Bagaei explicó que el memorando, firmado digitalmente anoche por el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, incluye compromisos relacionados con la soberanía y la integridad territorial del Líbano.

Según el portavoz iraní, Teherán interpreta que esas garantías implican no solo el cese de las hostilidades, sino también la retirada total de las fuerzas israelíes de cualquier territorio libanés ocupado. "Mientras la ocupación continúa, se puede decir que la guerra sigue en curso y no ha terminado en esencia", señaló Bagaei, quien aseguró que Irán insistió desde el inicio de las negociaciones en que el fin del conflicto debía producirse "en todos los frentes y por completo". Preguntado sobre la posibilidad de que Israel mantenga presencia militar en una denominada "zona de seguridad" dentro del Líbano tras el acuerdo, Bagaei respondió que una situación de ese tipo supondría una vulneración de los compromisos adquiridos.