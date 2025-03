La información revelada en el chat de Signal era "clasificada", según CNN

Washington, Estados Unidos.

Para el Pentágono, las revelaciones de The Atlantic demuestran que "no había material clasificado o planes de guerra " en ese chat y que lo único que estaba haciendo Hegseth era actualizar a sus colegas "sobre los planes que estaban en marcha y que ya se había transmitido a través de canales oficiales".

La revista The Atlantic publicó el miércoles mensajes de texto adicionales del chat grupal Signal, lo que pone de relieve una grave brecha de seguridad operativa, ya que se compartió información confidencial sobre el ataque a los hutíes en el chat antes de que se llevara a cabo, recuerda la cadena estadounidense.

"Es seguro decir que cualquier persona uniformada sería sometida a un consejo de guerra por esto", añadió el funcionario de defensa. "No proporcionamos ese nivel de información sobre sistemas no clasificados para proteger la vida y la seguridad de los militares que llevan a cabo estos ataques. Si lo hiciéramos, sería totalmente irresponsable. Mis analistas más jóvenes saben que no deben hacerlo", precisó.

Un excomandante militar estadounidense de alto rango también afirmó que la información compartida permitiría a los adversarios evacuar zonas objetivo, desde centros de mando y control hasta puntos de comunicación y posiciones de tiro. Además, les permitiría acumular armas antiaéreas y antimisiles para abrumar a los pilotos estadounidenses.

“Hasta que se produzca el ataque, es absolutamente clasificado, ya que la vida de nuestros pilotos depende de la confidencialidad”, declaró el excomandante, según CNN. EFE