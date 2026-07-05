Incidente en Chicago: fuegos artificiales impactan un avión comercial durante el descenso

Washington, Estados Unidos

Un avión de Delta Air Lines fue golpeado por un proyectil de fuegos artificiales, durante las celebraciones del Día de la Independencia en Estados Unidos, cuando aterrizaba en el Aeropuerto Internacional Midway de Chicago (Illinois), informó este domingo la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), sin reportes de heridos ni daños severos.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) informó de que el piloto del vuelo 1076 de Delta, procedente de Atlanta (Georgia), reportó sobre las 20:30 hora local (1:30 GMT) de este sábado que un proyectil de fuegos artificiales golpeó la aeronave justo antes de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Midway.

Grabaciones de audio de control del tráfico aéreo indicaron que la tripulación sintió un fuerte estruendo, en lo que esperaban se tratara simplemente de un cohete de fuegos artificiales que había estallado debajo del avión.