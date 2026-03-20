50 heridos tras incendio en una fábrica automotriz de Corea del Sur

Daejeon, Corea del Sur

Un incendio registrado este viernes en una fábrica de autopartes en Daejeon, Corea del Sur, ha dejado hasta ahora 50 personas heridas, de las cuales 35 se encuentran en estado grave.

Ante la magnitud del siniestro, la Agencia Nacional de Bomberos activó una movilización a nivel nacional al considerar que los recursos locales eran insuficientes para controlar la emergencia.

El primer ministro Kim Min-seok ordenó al Ministerio del Interior y a los bomberos desplegar todos los medios humanos y técnicos disponibles para las labores de rescate y extinción del fuego, según informó su oficina, citada por la agencia Yonhap.