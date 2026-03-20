50 heridos tras incendio en una fábrica automotriz de Corea del Sur

Un incendio registrado este viernes en una fábrica de autopartes en Daejeon, Corea del Sur, ha dejado hasta ahora 50 personas heridas, de las cuales 35 se encuentran en estado grave.
Ante la magnitud del siniestro, la Agencia Nacional de Bomberos activó una movilización a nivel nacional al considerar que los recursos locales eran insuficientes para controlar la emergencia.
El primer ministro Kim Min-seok ordenó al Ministerio del Interior y a los bomberos desplegar todos los medios humanos y técnicos disponibles para las labores de rescate y extinción del fuego, según informó su oficina, citada por la agencia Yonhap.
Nam Deuk-woo, jefe de bomberos del distrito de Daedeok, explicó que varios de los lesionados resultaron heridos al lanzarse desde el edificio para escapar de las llamas, mientras que otros sufrieron intoxicación por la inhalación de humo.
Refuerzan combate al fuego con equipos de última generación
En el operativo participan más de 500 efectivos entre bomberos, policías y personal de emergencia, apoyados por unos 120 vehículos y aeronaves. También se han utilizado equipos especializados, como robots contra incendios y un vehículo no tripulado equipado con cañón de agua, diseñados para intervenir en zonas de alto riesgo.
Las autoridades no descartan que el número de víctimas aumente, ya que continúan las labores de búsqueda de personas reportadas como desaparecidas.
Por el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio.