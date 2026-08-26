Hondureño muere en la caravana "Sueños sin Fronteras" en México

Chiapas, México. Un migrante hondureño que formaba parte de la caravana “Sueños Sin Fronteras” murió luego de resultar herido durante una riña registrada en el municipio de Escuintla, Chiapas, México, donde el grupo arribó el lunes en el cuarto día de su recorrido desde la frontera con Guatemala.
La víctima fue identificada como Reinery Armando Hernández León, quien sufrió varias heridas provocadas con un arma blanca, incluida una lesión en el cuello. Tras el ataque fue trasladado a un centro hospitalario, pero murió mientras recibía atención médica, de acuerdo con fuentes de seguridad.
La Policía Municipal de Escuintla intervino después de la pelea y detuvo a siete migrantes, quienes fueron trasladados a la cárcel local.
El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, que deberá determinar las responsabilidades correspondientes y continuar con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte.
El hecho ocurrió poco después de que la caravana llegara a un campo deportivo habilitado como punto de descanso. Durante su permanencia en el lugar, varios integrantes del contingente expresaron preocupación por la seguridad y denunciaron que personas consideradas sospechosas habían sido vistas merodeando por las instalaciones.
Los migrantes solicitaron una mayor presencia policial tanto en los sitios donde realizan sus paradas como durante el recorrido que mantienen por la región costera de Chiapas.
La caravana “Sueños Sin Fronteras” salió el pasado jueves 20 de agosto de Tapachula, ciudad fronteriza donde sus integrantes aseguran permanecer estancados debido a los prolongados tiempos de espera para regularizar su situación migratoria y a las dificultades para encontrar empleo.
Ante ese panorama, los migrantes emprendieron el recorrido con la intención de avanzar hacia otras ciudades de México en busca de mejores oportunidades laborales mientras continúan sus respectivos procesos migratorios.
“Sueños Sin Fronteras” constituye el cuarto contingente migrante que intenta abandonar la frontera sur de México en lo que va de 2026. Los tres anteriores partieron en marzo, abril y junio, pero terminaron disolviéndose durante su tránsito por los estados de Chiapas y Oaxaca.