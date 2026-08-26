Hondureño muere en la caravana "Sueños sin Fronteras" en México

Chiapas, México. Un migrante hondureño que formaba parte de la caravana “Sueños Sin Fronteras” murió luego de resultar herido durante una riña registrada en el municipio de Escuintla, Chiapas, México, donde el grupo arribó el lunes en el cuarto día de su recorrido desde la frontera con Guatemala. La víctima fue identificada como Reinery Armando Hernández León, quien sufrió varias heridas provocadas con un arma blanca, incluida una lesión en el cuello. Tras el ataque fue trasladado a un centro hospitalario, pero murió mientras recibía atención médica, de acuerdo con fuentes de seguridad.

La Policía Municipal de Escuintla intervino después de la pelea y detuvo a siete migrantes, quienes fueron trasladados a la cárcel local. El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, que deberá determinar las responsabilidades correspondientes y continuar con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte. El hecho ocurrió poco después de que la caravana llegara a un campo deportivo habilitado como punto de descanso. Durante su permanencia en el lugar, varios integrantes del contingente expresaron preocupación por la seguridad y denunciaron que personas consideradas sospechosas habían sido vistas merodeando por las instalaciones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los migrantes solicitaron una mayor presencia policial tanto en los sitios donde realizan sus paradas como durante el recorrido que mantienen por la región costera de Chiapas.