Casi 50 mil detenidos en un mes: así se dispara la ofensiva migratoria de Trump

Los Ángeles, Estados Unidos. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU. alcanzó la cifra de detenciones más alta en lo que va del Gobierno del presidente Donald Trump, con casi 50.000 personas arrestadas, según datos de la Universidad de California Berkeley.

El mes pasado ICE detuvo a 49.571 extranjeros, según el análisis del proyecto 'Deportation Data Project' de la UC Berkeley basado en datos proporcionados por la agencia migratoria, lo que representa un aumento del 15 % respecto a las 43.021 registradas el mes anterior.

La cifra de detenciones de julio es la más alta del segundo mandato del presidente Trump que ha presionado por más arrestos con la idea de llegar a un millón de deportados al año. Sin embargo, las detenciones en total no se acercan a la meta puesta por la Casa Blanca.