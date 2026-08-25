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Casi 50 mil detenidos en un mes: así se dispara la ofensiva migratoria de Trump

La cifra de detenciones de julio es la más alta del segundo mandato de Trump, quien ha impulsado la meta de alcanzar un millón de deportaciones al año

  • Actualizado: 25 de agosto de 2026 a las 16:28 -
  • Agencias EFE
Casi 50 mil detenidos en un mes: así se dispara la ofensiva migratoria de Trump

Inmigrante detenido por ICE en Estados Unidos.

 Jorge Fuentelsaz / EFE

Los Ángeles, Estados Unidos. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU. alcanzó la cifra de detenciones más alta en lo que va del Gobierno del presidente Donald Trump, con casi 50.000 personas arrestadas, según datos de la Universidad de California Berkeley.

El mes pasado ICE detuvo a 49.571 extranjeros, según el análisis del proyecto 'Deportation Data Project' de la UC Berkeley basado en datos proporcionados por la agencia migratoria, lo que representa un aumento del 15 % respecto a las 43.021 registradas el mes anterior.

La cifra de detenciones de julio es la más alta del segundo mandato del presidente Trump que ha presionado por más arrestos con la idea de llegar a un millón de deportados al año. Sin embargo, las detenciones en total no se acercan a la meta puesta por la Casa Blanca.

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En lo que va del año fiscal 2026, que abarca del 1 de octubre del 2025 a septiembre del 2026, ICE ha detenido a 368.135 extranjeros, de acuerdo a los datos del proyecto.

Se espera que el número de detenciones en agosto se mantenga en esos niveles. El Departamento de Seguridad Interna informó del arresto de más de 1.300 inmigrantes indocumentados durante un operativo del ICE en Maryland y Virginia entre el 1 y el 14 de agosto.

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El departamento destacó que los arrestos se realizaron a pesar de las políticas de santuario de inmigrantes vigentes en algunos condados de esos dos estados.

El Gobierno Trump ha enfrentado fuertes críticas por ciertos operativos que se han cobrado la vida de varias personas, entre ellos dos ciudadanos estadounidenses en enero pasado en Mineapolis.

La política migratoria, uno de los puntos fuertes de su campaña, le estaría pasando factura al mandatario entre los votantes. La mitad de los estadounidenses considera que la campaña de deportaciones masivas es demasiado agresiva, según una reciente encuesta publicada a menos de 90 días de las elecciones de mitad de mandato.

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Redacción web
Agencias EFE

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