Hondureño informante de la MS-13 logra quedarse en Canadá por orden de un juez

Vancouver, Canadá.

Un tribunal federal de Canadá suspendió la orden de deportación de un ciudadano hondureño identificado como FGH, quien enfrenta su expulsión pese a haber solicitado protección como refugiado en ese país. La decisión, emitida el 28 de abril en Vancouver, establece que el solicitante demostró que podría enfrentar un “daño irreparable” si es devuelto a Honduras. “Estoy convencido de que el solicitante ha demostrado, con pruebas claras, convincentes y no especulativas, que sufrirá un daño irreparable si regresa a Honduras”, escribió Simon Fothergill, juez de la Corte Federal.

FGH ingresó a Canadá de manera irregular en noviembre de 2020 y presentó su solicitud de asilo en abril de 2021. Sin embargo, el proceso fue suspendido al determinarse que contaba con antecedentes penales en Estados Unidos por delitos de robo de identidad y falsificación cometidos en 2006 y 2009.

Informante

Según la resolución judicial, el hondureño colaboró como informante contra la pandilla MS-13 durante aproximadamente tres meses en Estados Unidos, lo que habría expuesto su identidad. Tras negarse a continuar con esa colaboración, fue arrestado y posteriormente deportado a Honduras en 2017. El documento detalla que, luego de su retorno, recibió amenazas telefónicas y fue perseguido por hombres armados, situación que lo obligó a ocultarse durante varios meses antes de abandonar nuevamente el país. Desde entonces, transitó por distintas naciones hasta llegar a Canadá. El solicitante argumenta que su vida corre peligro en Honduras debido a su presunta colaboración con autoridades contra estructuras criminales. La resolución señala que grupos como la MS-13 suelen atacar a personas percibidas como informantes, testigos o colaboradores de las fuerzas de seguridad.