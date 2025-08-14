Hondureño es acusado por grave delito en Montana, EEUU

Montana, Estados Unidos.

Un hondureño identificado como Gerson Giovani Pineda Maldonado, de 23 años, fue acusado en un tribunal de distrito de Polson, Montana, Estados Unidos, por intento de relación sexual sin consentimiento tras un incidente ocurrido el pasado 18 de julio en un hotel de la ciudad. De acuerdo con documentos judiciales, una mujer identificada con las iniciales J.M. denunció que ingresó al baño del hotel cuando Maldonado la siguió hasta uno de los cubículos, cerró la puerta y presuntamente intentó abusar de ella.

La víctima relató que el acusado se bajó los pantalones y la sujetó, pese a que ella le pedía en repetidas ocasiones que se detuviera. También afirmó que Maldonado le tapó la boca cuando otra persona ingresó al baño. La mujer logró vestirse y escapar con la ayuda de otra fémina que se encontraba en el lugar.