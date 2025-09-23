  1. Inicio
Hondureño muere tras fatal volcamiento en Islas Caimán

Marcos Soto Rivera, de 34 años de edad, falleció en un accidente de tránsito en el país caribeño

El vehículo siniestrado que conducía el hondureño.

Cortesía: Cayman News Service
Cayman Brac, Islas Caimán.

Un hondureño murió en un accidente de tránsito en Islas Caimán la noche del domingo 21 de septiembre.

El hondureño fue identificado como Marcos Soto Rivera, de 34 años de edad, y residente en Cayman Brac.

Soto murió después de que el carro que conducía volcará en la carretera del sector West End East.

Volcamiento

Los informes de la policía indican que poco antes de las 10:00 p.m., los oficiales respondieron a un informe de una colisión de un solo vehículo que involucraba un Hyundai I-10, que se había salido de la carretera y volcado, en West End East Road, Cayman Brac.

La policía, los bomberos y los servicios de emergencia acudieron al lugar y ayudaron a rescatar al conductor de los escombros. Posteriormente, fue declarado muerto en el lugar.

Un tramo de West End East Road se cerró tras el incidente y ya se ha reabierto. El asunto se está investigando actualmente, y especialistas en reconstrucción de accidentes de Gran Caimán han viajado a Caimán Brac para colaborar en la investigación.

