Hondureño se declara culpable en Texas de cometer varios asaltos

​​​​​​Texas, Estados Unidos.

Un hondureño se declaró culpable ante una corte en Austin, Texas, Estados Unidos, de cometer una serie de asaltos. Se trata de Christian López Burgos, de 27 años, quien, según la acusación, cometió los robos entre la víspera de Año Nuevo de 2023 y febrero de 2024.

Hechos

Según el Departamento de Justicia de EE. UU., el 31 de diciembre de 2023, López-Burgos usó una pistola negra sobre marrón durante un intento de robo en un restaurante de comida rápida en la I-35 de Austin y en una tienda de conveniencia en North Lamar Boulevard, también en Austin. De la tienda, él y otros dos hombres enmascarados y armados robaron aproximadamente 6,000 dólares, mientras López-Burgos apuntaba con su arma a un empleado que atendía la caja registradora. El 23 de enero de 2024, el Departamento de Justicia dice que López-Burgos fue captado en un video de seguridad conduciendo el mismo vehículo de los dos robos anteriores mientras él y otros cuatro robaban otra tienda de conveniencia en North Lamar Boulevard, blandiendo armas contra dos empleados y robando aproximadamente 5,000 dólares de la caja registradora de la tienda.