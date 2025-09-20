Hondureño se declara culpable en Texas de cometer varios asaltos

Un hondureño se declaró culpable ante una corte en Austin, Texas, Estados Unidos, de cometer una serie de asaltos.
Se trata de Christian López Burgos, de 27 años, quien, según la acusación, cometió los robos entre la víspera de Año Nuevo de 2023 y febrero de 2024.
Hechos
Según el Departamento de Justicia de EE. UU., el 31 de diciembre de 2023, López-Burgos usó una pistola negra sobre marrón durante un intento de robo en un restaurante de comida rápida en la I-35 de Austin y en una tienda de conveniencia en North Lamar Boulevard, también en Austin.
De la tienda, él y otros dos hombres enmascarados y armados robaron aproximadamente 6,000 dólares, mientras López-Burgos apuntaba con su arma a un empleado que atendía la caja registradora.
El 23 de enero de 2024, el Departamento de Justicia dice que López-Burgos fue captado en un video de seguridad conduciendo el mismo vehículo de los dos robos anteriores mientras él y otros cuatro robaban otra tienda de conveniencia en North Lamar Boulevard, blandiendo armas contra dos empleados y robando aproximadamente 5,000 dólares de la caja registradora de la tienda.
Más tarde ese mismo día, López-Burgos llegó en el mismo vehículo a una tienda de vapeo y tabaco en San Marcos. Cuatro días después, el 27 de enero de 2024, él y otros tres regresaron para robar el negocio, robando artículos de CBD y kratom, así como pipas de vidrio. El Departamento de Justicia afirma que uno de los ladrones apuntó con una escopeta a un empleado de la tienda y le arrancó un collar del cuello a una víctima.
López-Burgos también fue identificado como una de las tres personas que robaron otra tienda de conveniencia en Lamar Boulevard el 3 de febrero de 2024. En ese robo, él y otra persona entraron a la tienda con armas desenfundadas, mientras un tercer ladrón vigilaba la puerta principal.
El Departamento de Justicia afirma que exigió dinero a un empleado de la tienda en una sala de cambio de cheques y disparó tres veces contra la víctima después de que se activó una alarma debajo del escritorio del empleado. Otros dos empleados de la tienda entregaron a los ladrones aproximadamente $3,000.