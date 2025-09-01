Hondureño es absuelto por un jurado en EEUU, pero aún podría ser deportado

Denver, Estados Unidos.

Un hondureño detenido en febrero en Thornton, Colorado, Estados Unidos, fue absuelto por un jurado en las últimas semanas de graves cargos, pero aún enfrenta la posibilidad de ser deportado de aquel país. Adán Desiderio Pavón Andino, de 30 años, ha estado detenido durante más de seis meses. Fue capturado en una redada migratoria. "Cuando se conoció el veredicto, fue una sala muy emotiva", dijo el abogado de Pavón, Giancarlo Small a 9News.

El abogado dijo que él y su cliente lloraron durante el veredicto. Pavón-Andino fue absuelto después de un juicio con jurado de cuatro días y se ordenó que regresara a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Fue el único arrestado durante las redadas de inmigración en el área de Denver en enero y febrero que fue identificado públicamente por las autoridades federales en ese momento. Un comunicado de prensa emitido por el ICE incluyó su fotografía y su nombre. Documentos judiciales muestran que Pavón-Andino fue detenido inicialmente en Estados Unidos sin la debida autorización en 2013. El hombre de 30 años regresó a Honduras voluntariamente.