Hondureño es absuelto por un jurado en EEUU, pero aún podría ser deportado

Un hondureño detenido en febrero en Thornton, Colorado, Estados Unidos, fue absuelto por un jurado en las últimas semanas de graves cargos, pero aún enfrenta la posibilidad de ser deportado de aquel país.
Adán Desiderio Pavón Andino, de 30 años, ha estado detenido durante más de seis meses. Fue capturado en una redada migratoria. "Cuando se conoció el veredicto, fue una sala muy emotiva", dijo el abogado de Pavón, Giancarlo Small a 9News.
El abogado dijo que él y su cliente lloraron durante el veredicto. Pavón-Andino fue absuelto después de un juicio con jurado de cuatro días y se ordenó que regresara a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Fue el único arrestado durante las redadas de inmigración en el área de Denver en enero y febrero que fue identificado públicamente por las autoridades federales en ese momento. Un comunicado de prensa emitido por el ICE incluyó su fotografía y su nombre.
Documentos judiciales muestran que Pavón-Andino fue detenido inicialmente en Estados Unidos sin la debida autorización en 2013. El hombre de 30 años regresó a Honduras voluntariamente.
Los registros indican que ingresó por segunda vez, fue deportado y regresó. Había enfrentado cargos por delitos graves relacionados con drogas en el condado de Arapahoe y estuvo en libertad bajo fianza durante varios meses antes de la redada.
En ese momento, su arresto fue muy publicitado por ICE.
"No creo que pueda ser más claro: ICE no va a tolerar a quienes trafican drogas y roban armas en nuestras comunidades", dijo el director de la Oficina de Campo de Denver de Operaciones de Deportación y Control de Aduanas de ICE, Robert Guadian, en un comunicado.
El abogado de Pavón-Andino cree que los funcionarios le deben a su cliente una disculpa, aunque no espera recibirla.
En un comunicado, el ICE indicó que Pavón Andino enfrentaba un cargo de "extranjero en posesión de un arma de fuego". Un informe previo reveló que no se había presentado tal cargo.
También se enteraron en marzo que un juez del condado de Arapahoe había impuesto una fianza alta en un caso de drogas contra Pavón-Andino para evitar que fuera potencialmente deportado.
"Nunca iba a irse", dijo Small. "No quería irse con el ICE y el gobierno acusándolo falsamente de ser un drogadicto, pistolero, traficante y vendedor de drogas".
En Honduras, Pavón había sido detenido en febrero de 2018 junto a su pareja sospechosos de cultivar supuesta marihuana en Talanga, Francisco Morazán.