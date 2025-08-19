Hondureño es recapturado por ICE tras fugarse de un hospital

​Ohio, Estados Unidos.

Un hondureño de 22 años identificado como Aurelio Moisés Castillo-Reyes compareció este lunes ante un tribunal federal en Estados Unidos, acusado de escape de custodia tras huir de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a la salida de un hospital en Ohio. De acuerdo con documentos judiciales, Castillo-Reyes estaba recluido en el Tri-County Regional Jail bajo una orden de detención de ICE desde el 11 de agosto. Dos días después fue trasladado a la oficina de ICE en Westerville, donde comenzó a gritar, golpearse el rostro y quejarse de fuertes dolores estomacales.

Los oficiales solicitaron atención médica y lo trasladaron en ambulancia al hospital Mount Carmel St. Ann’s, donde fue dado de alta alrededor de la 1:00 p.m. del 13 de agosto. Mientras era escoltado esposado por dos agentes hacia el estacionamiento, pidió que le ajustaran una de sus botas. Cuando un oficial se agachó, el hondureño se quitó ambas botas y emprendió la fuga a toda velocidad con las esposas aún puestas. Los agentes lo persiguieron por aproximadamente un kilómetro, pero lo perdieron de vista. Un equipo canino de la Oficina del Sheriff del condado de Franklin se sumó a la búsqueda horas más tarde, sin resultados inmediatos.