  1. Inicio
  2. · Mundo

Hondureño asesina brutalmente a nicaragüense en Estados Unidos

Un joven hondureño, bajo los efectos de alucinógenos, le quitó la vida a un nicaragüense en Georgia, Estados Unidos.

Hondureño asesina brutalmente a nicaragüense en Estados Unidos

El nicaragüense Emerson Jarquin (a la izquierda) y el joven hondureño Javi Aniel Silva Maldonado (a la derecha).

 Foto: redes sociales
Georgia, Estados Unidos.

Un joven nicaragüense murió el pasado 17 de agosto tras un enfrentamiento con un ciudadano hondureño en Georgia, Estados Unidos.

El hondureño fue identificado como Javi Aniel Silva Maldonado. Según información preliminar, al momento del incidente el agresor se encontraba supuestamente bajo los efectos de alucinógenos.

Arrestan a hondureño que, bajo efectos del alcohol, causó la muerte de una joven en Florida

Silva fue acusado de apuñalar en varias ocasiones en el pecho al nicaragüense Emerson Jarquin, quien fue trasladado de emergencia al centro asistencial más cercano.

Horas después, autoridades médicas confirmaron el fallecimiento de Jarquin debido a la gravedad de las heridas. El joven murió durante una cirugía en el Hospital Wellstar Kennestone de Georgia.

Agentes estadounidenses capturaron a Javi Silva el lunes y, al momento de su detención, le decomisaron presunta metanfetamina y cocaína que llevaba escondidas en su ropa.

Hasta el momento, no se ha revelado cuál era el estatus migratorio de la víctima y el acusado. No obstante, el crimen causó gran impacto en la comunidad latina en Estados Unidos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias