Hondureño asesina brutalmente a nicaragüense en Estados Unidos

Georgia, Estados Unidos.

El hondureño fue identificado como Javi Aniel Silva Maldonado . Según información preliminar, al momento del incidente el agresor se encontraba supuestamente bajo los efectos de alucinógenos.

Un joven nicaragüense murió el pasado 17 de agosto tras un enfrentamiento con un ciudadano hondureño en Georgia, Estados Unidos.

Silva fue acusado de apuñalar en varias ocasiones en el pecho al nicaragüense Emerson Jarquin, quien fue trasladado de emergencia al centro asistencial más cercano.

Horas después, autoridades médicas confirmaron el fallecimiento de Jarquin debido a la gravedad de las heridas. El joven murió durante una cirugía en el Hospital Wellstar Kennestone de Georgia.

Agentes estadounidenses capturaron a Javi Silva el lunes y, al momento de su detención, le decomisaron presunta metanfetamina y cocaína que llevaba escondidas en su ropa.

Hasta el momento, no se ha revelado cuál era el estatus migratorio de la víctima y el acusado. No obstante, el crimen causó gran impacto en la comunidad latina en Estados Unidos.