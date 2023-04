Hermana de Bessy Ayala pide pena capital para Edwin Galdámez

“Mi mamá le dijo a mi hermano Jorge que pasaran por donde Bessy. Primero entró el niño menor de Bessy (Yosmani, de 12 años) cuando él la miró en el suelo bañada en sangre salió corriendo, atrás de él iba mi hermano Jorge, quien le preguntó qué pasaba. Él solo agachó la cabeza y le dijo “mi mamá...” no pudo decir nada más por el impacto. Mi hermano entró y al ver el relajo en la sala y todo tirado corrió al cuarto de ella, la miró en el suelo bañada en sangre y quedó en shock”, contó Julissa Ayala en una entrevista exclusiva para LAPRENSA.HN.

Jorge le dijo a su mamá que todo estaba bien. «Tranquila mami, ella sólo está herida», le dijo. “Mi mamá miró en el rostro de mi hermano, lo mal que estaba y que no pudo disimular. Luego mi prima (Stefani Cruz) entró también. La miró y le dijo a mi hermano: «ya no le mientas a mi tía, dile la verdad». Cuando ella escuchó eso de mi prima, dice mi mamá que fue desgarrador; quiso entrar al cuarto pero mi hermano no la dejó”, añadió.

Cuando la policía llegó a la escena del crimen, la familia de Bessy alertó sobre Edwin Galdámez, de quien no se sabía nada y que por razones obvias era el principal sospechoso.

En redes sociales la familia publicó varias fotos de Edwin. La policía estuvo buscándolo y logró ubicarlo y arrestarlo cinco días después del asesinato, el viernes 14 de abril, mismo día que fue el funeral de Bessy. Edwin ya se había quitado la barba y no usaba la ropa deportiva que le caracterizaba y que desvelaba los tatuajes en sus brazos.