Hondureño intentó anular sus condenas en Alabama; fue declarado culpable otra vez

Alabama, Estados Unidos.

Un hondureño fue sentenciado en Mobile, Alabama, Estados Unidos, por estar en ese país ilegalmente, según un comunicado del Departamento de Justicia.

Se trata de David Maximiliano Umanzor, de 36 años, quien, de acuerdo con el informe, se presentó en la Oficina de Libertad Condicional del Estado de Alabama en un intento por eliminar condenas penales anteriores.

El hondureño se declaró culpable de tráfico de cocaína y tráfico de marihuana en 2010. Había cumplido una condena penal antes de su deportación, en 2012. Fue en abril de este año cuando agentes de Inmigración y Control de Aduanas y Operaciones de Deportación confirmaron que el hondureño no debía estar en territorio estadounidense. Fue localizado y detenido, publicó Fox.