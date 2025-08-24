  1. Inicio
Hondureño se declara culpable de agredir a un marshal en Alabama

El hondureño José Romero Pineda intentó evadir a un grupo de agentes durante una redada en Foley, Alabama

  • 24 de agosto de 2025 a las 08:49 -
  • Henning García
El hondureño José Romero Pineda se declaró culpable en una corte estadounidense.

Alabama, Estados Unidos.

Un ciudadano hondureño se declaró culpable durante las últimas horas de agredir a un agente del Servicio de Marshals de Estados Unidos, durante una redada de inmigración en Foley, Alabama.

El hecho ocurrió el 16 de junio, cuando las autoridades intentaban detener a un grupo de hombres, entre ellos José Romero Pineda, quien según el acuerdo de culpabilidad corrió e intentó evadir a los agentes. Durante el forcejeo, Romero-Pineda golpeó en la cara y el cuerpo a un alguacil que trataba de bloquearle el paso.

Posteriormente, una revisión de su estatus migratorio confirmó que se encontraba de manera irregular en Estados Unidos, de acuerdo con los registros judiciales.

El juez programó la sentencia para noviembre. Aunque el cargo podría implicar hasta ocho años de prisión, la fiscalía acordó recomendar una pena menor. Romero-Pineda también podría enfrentar un proceso de deportación tras el fallo judicial.

