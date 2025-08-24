Hondureño se declara culpable de agredir a un marshal en Alabama

Alabama, Estados Unidos.

Un ciudadano hondureño se declaró culpable durante las últimas horas de agredir a un agente del Servicio de Marshals de Estados Unidos, durante una redada de inmigración en Foley, Alabama.

El hecho ocurrió el 16 de junio, cuando las autoridades intentaban detener a un grupo de hombres, entre ellos José Romero Pineda, quien según el acuerdo de culpabilidad corrió e intentó evadir a los agentes. Durante el forcejeo, Romero-Pineda golpeó en la cara y el cuerpo a un alguacil que trataba de bloquearle el paso.