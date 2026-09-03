¡Heroína! Aleyda Romero protegió con su cuerpo a hija de productor de Camilo Séptimo

Entre lágrimas y profunda tristeza, familiares y amigos despidieron este jueves a Aleyda Romero Victorio, de 21 años, quien murió el 1 de septiembre en un multihomicidio ocurrido dentro de un departamento del fraccionamiento Grand Viure, en Zona Esmeralda, Atizapán de Zaragoza.
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