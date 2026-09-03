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¡Heroína! Aleyda Romero protegió con su cuerpo a hija de productor de Camilo Séptimo

Aleyda Romero, de 21 años, fue despedida por familiares y amigos en Chalco tras morir en el multihomicidio de Atizapán, donde también falleció Jonathan Meléndez

  • Actualizado: 03 de septiembre de 2026 a las 00:04 -
  • Redacción La Prensa
¡Heroína! Aleyda Romero protegió con su cuerpo a hija de productor de Camilo Séptimo

Entre lágrimas y profunda tristeza, familiares y amigos despidieron este jueves a Aleyda Romero Victorio, de 21 años, quien murió el 1 de septiembre en un multihomicidio ocurrido dentro de un departamento del fraccionamiento Grand Viure, en Zona Esmeralda, Atizapán de Zaragoza.
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