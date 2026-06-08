Gustavo Petro celebra victoria de Roberto Sánchez en Perú antes de resultados oficiales

Bogotá, Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se adelantó a los resultados oficiales y definitivos de las elecciones presidenciales en Perú y celebró este lunes la supuesta victoria del izquierdista Roberto Sánchez sobre la derechista Keiko Fujimori.

"El progresismo acaba de ganar la presidencia del Perú y ha derrotado la fuerza más de extrema derecha de ese país, la que representan a la familia Fujimori (sic)", publicó Petro en su cuenta de X al comentar un mensaje de anoche de un usuario de esa red social que daba por cierta la victoria de Sánchez en la segunda vuelta que tuvo lugar el domingo.

Petro dijo que el expresidente peruano Pedro Castillo, encarcelado por el delito de conspiración, fue "reivindicado" en estas elecciones ya que Sánchez es escudero y representante del exmandatario.