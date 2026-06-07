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Sánchez celebra proyecciones en Perú: "Es el día de la recuperación de la democracia"

El candidato de izquierda Roberto Sánchez celebró las proyecciones que ratifica una mínima ventaja para él sobre Keiko Fujimori

  • Actualizado: 07 de junio de 2026 a las 20:52 -
  • Agencia EFE
Sánchez celebra proyecciones en Perú: Es el día de la recuperación de la democracia

El candidato a la Presidencia de Perú Roberto Sánchez celebra las proyecciones que ratifican un empate técnico contra Keiko Fujimori con una mínima ventaja para él.
Perú.

El candidato de izquierda Roberto Sánchez celebró las proyecciones que ratifican un empate técnico contra la derechista Keiko Fujimori con una mínima ventaja para él en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, al señalar desde un balcón a sus seguidores que "este es el día de la recuperación de la democracia".

Las proyecciones de los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú ratificaron este domingo un virtual empate técnico entre el candidato izquierdista Roberto Sánchez y la derechista Keiko Fujimori, aunque con una ligera ventaja para el líder del partido Juntos por el Perú.

Proyecciones ratifican empate técnico en Perú, pero con una ligera ventaja para Sánchez

La muestra elaborada por la empresa Ipsos para la asociación civil Transparencia otorgó un 50,3 % a Sánchez, contra un 49,7 % a Fujimori, mientras que otra proyección con actas oficiales de la empresa privada Datum Internacional señaló que Sánchez recibió un 50,14 % y Fujimori un 49,86 %.

Los resultados de estas proyecciones, que tienen un margen de error del 1,9 % y 1 %, respectivamente, confirman que la elección entre Fujimori y Sánchez se resolverá de manera muy ajustada, a similitud de las dos anteriores elecciones, que se definieron por apenas 40.000 votos de diferencia.

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