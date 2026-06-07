Sánchez celebra proyecciones en Perú: "Es el día de la recuperación de la democracia"

Perú.

El candidato de izquierda Roberto Sánchez celebró las proyecciones que ratifican un empate técnico contra la derechista Keiko Fujimori con una mínima ventaja para él en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, al señalar desde un balcón a sus seguidores que "este es el día de la recuperación de la democracia".

Las proyecciones de los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú ratificaron este domingo un virtual empate técnico entre el candidato izquierdista Roberto Sánchez y la derechista Keiko Fujimori, aunque con una ligera ventaja para el líder del partido Juntos por el Perú.