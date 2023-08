Kevin Malouf, acusado de secuestro y obstaculización por desaparición de Floridalma Roque

El cirujano plástico Kevin Malouf es acusado por el Ministerio Público de Guatemala por los delitos de secuestro, plagio y obstaculización penal por la desaparición de la hondureña, Floridalma Roque, quien se sometió a una cirugía estética el pasado 13 de junio y desde ese entonces no se supo más de ella.

Asimismo, en un video presentado por el MP, se observa a la enfermera Rojas bajarse de un vehículo y luego el cirujano Malouf la recoge y nuevamente ingresan a la clínica. Según Diario La Hora, el fiscal detalló que “de Rojas no hubo un egreso anterior y por ello cuadra la hipótesis que ella simuló ser Roque”.

El 12 de junio se hizo el pre-chequeo y siempre estuvo acompañada por una persona que justamente tenía como misión acompañarla antes y después de la operación. La última comunicación de Floridalma con su hijo José Roque fue el martes 13 de junio a las 6:33 am, en ese momento le envió un mensaje asegurando que la operaban a las 7:00 am.

Según su hijo, la enfermera de la clínica estética les dijo que le darían de alta a las 10:00 am del 14 de junio, pero el doctor asegura que ella le dijo que se sentía bien y que se iría en un taxi. José aseguró que su mamá no andaba dinero para pagar el taxi y que un familiar pasaría por ella a las 10:00 am. José y su otro hermano Jorge Roque viajaron a Guatemala buscando a su madre y el FBI los acompañó en la investigación al ser una ciudadana americana.

Sin embargo, semanas después, su hijo José en entrevista exclusiva para Diario La Prensa dijo sentirse abandonado por las autoridades de Honduras, Guatemala y Estados Unidos ya que sentía que al caso se le estaba dando larga debido al que el cirujano es hijo de un político influyente de Guatemala.