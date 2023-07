Exclusiva: Hijo de Floridalma habla tras la captura del doctor Malouf

“Primero que nada darle las gracias a los medios, de no ser por ustedes y su amplia cobertura al caso de mi madre, esto no hubiera trascendido. Gracias a las personas este caso puede empezar a ver una luz al final del tunel. Ahora viene lo más difícil, saber qué pasó con mi madre”, dijo.

José considera que “esto es apenas el comienzo porque necesitamos saber dónde está mamá, qué le hicieron. Nos toca lo más duro que es saber qué le hicieron. Entendemos que por gusto se fue a operar, pero era más fácil que el doctor nos dijera “se complicó algo”, y no hacernos parecer algo que no fue así con un video en el que todos coincidimos que no era ella”.

“Hay muchas inconcistencia (en ese video), sus piernas, su altura y si a mi mamá no le tocaron el estómago porque la persona del video se lo toma y por último porque si la operan del brazo en el video se ve que el enfermero la toma del brazo para levantarla de la silla”.

FBI ha acompañado en la investigación. “Estados Unidos es muy respetuoso de las leyes de cada país y nos acompañaban moralmente. Teníamos un grupo con el embajador de Estados Unidos en Guatemala para darle seguimiento. Ellos estaban esperando que fuera algo como lo de ahorita que parece ser un crimen”.

Antecedentes. El 13 de junio Floridalma Roque se realizó una operación en la clínica del doctor Kevin Malouf. Su última comunicación fue el 13 de junio.

“Yo le mandé un mensaje como a la 1:00 am del día de la operación y ella me lo respondió a las 6:38 am, me dijo que me quería mucho y que a las 7:00 am entraba a la clínica para la operación”.