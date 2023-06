Supuesto video de hondureña saliendo de clínica en Guatemala

En el edificio hay 15 cámaras de seguridad y el video es la prueba que el doctor proporcionó al Ministerio Público de Guatemala con el que busca salir exento de responsabilidad ante la desaparición de la hondureña que desde el 13 de junio no ha sido vista por nadie.

DIARIO LA PRENSA conversó en exclusiva con José Roque, hijo de Floridalma y este asegura que la persona que aparece en el video no es su mamá.

“Lo vimos anoche (con la familia), estábamos en una entrevista con Al Rojo Vivo (programa de Telemundo), cuando me avisaron del video. A toda la familia se lo reenvie en ese momento sin decir nada e inmediatamente todos coincidimos que no es (ella). Ella no camina así, mi mamá es más chiquita y sus piernas son más gruesas, ella tiene una figura más femenina”, manifestó José.

José dijo a LA PRENSA que para él, su mamá no resistió a la operación a la que fue sometida y lo que han hecho es usar un señuelo. “Lo que pusieron en el video parece un hombre flaco con la ropa de ella. Con seguridad (lo digo)”.

Floridalma es una hondureña nacida en El Paraíso, Copán pero residente estadounidense. Vive en Nueva York en donde trabaja como enfermera cuidando personas de la tercera edad.

El 3 de junio llegó a Honduras a pasar tres días de vacaciones, luego se fue a Guatemala en donde el martes 13 de junio se realizaría una cirugía en el rosto. El 12 se hizo el prechequeo y siempre tuvo una persona que la iba a transportar en su estancia en la capital de Guatemala.

La última comunicación de Floridalma con su hijo José Roque fue el martes 13 de junio a las 6:33 am, en ese momento le envió un mensaje asegurando que la operaban a las 7:00 am. Según su hijo la enfermera les dijo que le darían de alta a las 10:00 am del 14 de junio, pero el doctor asegura que ella le dijo que se sentía bien y que se iría en un taxi.