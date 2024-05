Laporta sentencia a Xavi: el motivo por el que despedirá al técnico del Barcelona

Xavi Hernández no seguirá como entrenador del FC Barcelona a partir de la próxima temporada, según informan este viernes los medios en España.

Según avanza el periodista Jordi Basté en RAC1 y al mismo tiempo lo confirma Sport, el mandatario azulgrana ya no contempla a Xavi en el banquillo y el club comenzará a buscar a su sustituto.

Laporta ya había mostrado su enfado hacia Xavi por la nueva derrota contra el Girona en Montilivi, pero esta vez ‘la gota que derramó el vaso’ fueron las palabras del técnico, afirmando que sería muy complicado competir el próximo curso ante Real Madrid y en la Champions League por la situación económica que atraviesa el Barcelona.

“Lo vamos a intentar. Pienso que el culé debe entender que la situación es complicada, sobre todo a nivel económico tanto para competir con el Real Madrid en España como en Europa. Tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con lo que había 25 años atrás, que cuando venía el entrenador venía, decía quiero este, este y este. Ahora no es así. No estamos en las mismas condiciones que los otros clubes con un fair play muy ventajoso o una situación económica mejor”.

“El barcelonista lo tiene que entender. Yo lo entiendo como entrenador y así lo he hablado con Laporta y Deco. Eso no significa que no queramos competir y luchar pero esa es la situación del Barça en estos momentos. El aficionado debe entender que necesitamos estabilidad y tiempo, pero intentaremos cosas buenas para competir”, explicó el DT.