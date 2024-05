Sismo en el Barcelona: La humillante decisión que planea Laporta con Xavi

El FC Barcelona vive un terremoto tras unas semanas convulsas después de la eliminación en la Champions League y la dolorosa derrota en el Clásico contra el Real Madrid y ahora la figura de Xavi Hernández está en la cuerda floja. Su futuro ahora mismo está en el aire.

Según informa la prensa española, sobre todo la catalana, Joan Laporta está muy enfadado con Xavi por su actitud y por las llamativas palabras que dio en la conferencia de prensa previo al partido de este jueves frente al Almería, correspondiente a la jornada 36 de la Liga Española.

El presidente del Barça tomó una extraña medida, fruto de esa molestia con el entrenador. Laporta no viajó a la ciudad andaluza este jueves y no estuvo en el palco del Power Horse Stadium acompañando a la directiva almeriense en el duelo liguero que ganó el Barcelona 0-2 con doblete de Fermín López.

Cabe recordar que Laporta ratificó a Xavi en el cargo hace menos de un mes cuando él mismo había anunciado el pasado mes de enero que no continuaría en el banquillo del Barça llega tras una comparecencia ante los medios de comunicación en la que se pudo ver a un Xavi abatido, hundido y sobre todo resignado con que lo máximo a lo que puedan aspirar sea la segunda plaza.

Sin embargo, ahora Xavi pende de un hilo después de dejar una polémica reflexión sobre el futuro del FC Barcelona e hizo explotar a Laporta, que está distante y estaría evaluando la salida del entrenador blaugrana.

“Lo vamos a intentar. Pienso que el culé debe entender que la situación es complicada, sobre todo a nivel económico tanto para competir con el Real Madrid en España como en Europa. Tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con lo que había 25 años atrás, que cuando venía el entrenador venía, decía quiero este, este y este. Ahora no es así. No estamos en las mismas condiciones que los otros clubes con un fair play muy ventajoso o una situación económica mejor”.

“El barcelonista lo tiene que entender. Yo lo entiendo como entrenador y así lo he hablado con Laporta y Deco. Eso no significa que no queramos competir y luchar pero esa es la situación del Barça en estos momentos. El aficionado debe entender que necesitamos estabilidad y tiempo, pero intentaremos cosas buenas para competir”, explicó el DT.

Tampoco gustaron otra parte de las declaraciones en las que hablaba de Vitor Roque. El entrenador dijo que no estaba previsto que el brasileño llegara al club en enero. Y si no ha jugado es porque había otros jugadores por delante de él.

Esas palabras hicieron enojar mucho a Laporta, que lleva días sin hablar con el entrenador y el clima está más que enrarecido. El presidente también recibió la información de que el entorno de Xavi está tratando de convencerlo de renunciar al cargo, algo impensado hace semanas.

Esas afirmaciones también han sentado mal en la directiva y varios miembros cercanos y afines a Joan Laporta le han pedido la salida de Xavi. Así pues, y a falta de una semana para acabar la temporada vuelven las dudas sobre la continuidad del entrenador blaugrana.

Todo ello en un ambiente tenso, con Laporta en Barcelona y Deco en Portugal en lugar de estar en el palco del Power Horse Stadium encabezando la delegación culé a Almería y animando al equipo en un momento clave de la temporada, donde el Barça ganó y se aferró a la segunda posición. Las dudas sobre Xavi vuelvan a sobrevolar Barcelona.