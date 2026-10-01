Gobierno de Trump inscribe a 60 millones de niños en sus cuentas de inversión para menores

Washington. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves que ha inscrito de manera automática a alrededor de 60 millones de niños en el programa ‘Cuentas Trump’, un sistema de cuentas de inversión para menores de edad impulsado por el presidente, Donald Trump.

“Millones de niños ya se han inscrito en las cuentas Trump. Con la inscripción automática, más de 60 millones de niños elegibles adicionales ahora tienen una cuenta lista para ser reclamada”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.

Las llamadas Cuentas Trump, lanzadas el pasado verano, son un programa de cuentas de inversión con ventajas fiscales para menores de edad, en las que el Gobierno hará una aportación inicial de 1.000 dólares para los nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028, durante el segundo mandato del republicano.

El objetivo es que los padres puedan iniciar una inversión financiera que sirva para sus hijos cuando sean adultos. Para tener acceso a las cuentas, los padres o responsables de cada niño deberán reclamarlas a través de la aplicación oficial del programa para poder gestionarlas y permitir que familiares, amigos y empleadores contribuyan a ellas.