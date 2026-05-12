Una francesa está grave en UCI tras contagiarse de hantavirus

París, Francia

La ciudadana francesa que dio positivo por hantavirus de tipo Andes permanece hospitalizada en estado "grave" en cuidados intensivos, mientras que otros cuatro franceses repatriados junto a ella por el brote registrado en el crucero MV Hondius evolucionan favorablemente y han dado negativo, informó este martes la ministra de Sanidad de Francia, Stéphanie Rist. Durante una extensa rueda de prensa, la ministra aseguró que su Gobierno quiere actuar "con total transparencia" y compartir con la población la misma información manejada "al más alto nivel del Estado", por lo que compareció junto a otros altos cargos sanitarios y expertos.

"El Gobierno actuó inmediatamente desde la identificación del virus", afirmó la ministra, quien recordó que los cinco ciudadanos franceses que iban a bordo del Hondius fueron repatriados el domingo pasado desde la isla española de Tenerife mediante una operación sanitaria especial y trasladados a hospitales de referencia en Francia. A su llegada, fueron aislados en habitaciones especiales con sistemas de doble flujo de aire y sometidos a vigilancia médica estrecha, precisó. "Cuatro de ellos están bien y han dado negativo. Una paciente positiva de hantavirus presenta, en cambio, una forma grave y se encuentra actualmente en reanimación en estado grave", declaró Rist. La enferma presenta la forma "más grave de cuadro cardiopulmonar" y se encuentra "en la fase final de cuidados paliativos", con "circulación extracorpórea para oxigenación artificial", precisó Xavier Lescure, especialista en enfermedades infecciosas en el Hospital Bichat de París, donde está ingresada.