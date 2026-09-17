Fiscalía en México dice que el sospechoso en el caso de Claudia Tacoronte robó su teléfono

Ciudad de México,México. El fiscal de Morelos (centro de México), Fernando Blumenkron, confirmó a medios locales que el principal sospechoso robó el teléfono celular de la estudiante española Claudia Tacoronte, de acuerdo con las primeras investigaciones. Las pesquisas apuntan a que la muerte de la joven se produjo por un robo, aunque el móvil aún no ha sido determinado, según informó este jueves la Fiscalía. El sospechoso, identificado como Francisco Javier, alias El Trompas, cuenta con una ficha de búsqueda y captura desde el miércoles, cuando las autoridades lograron establecer su identidad.

Blumenkron explicó que videos de vigilancia, grabaciones de celulares e información aportada por ciudadanos permitieron identificarlo y seguir sus movimientos después del ataque. Imágenes de cámaras de seguridad, difundidas en medios y redes sociales, muestran a un hombre con mochila negra, camisa blanca y pantalones cortos salir corriendo del lugar de los hechos tras el ataque. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El sospechoso, quien presuntamente cuenta con antecedentes penales, está siendo buscado mediante un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales en Morelos y otros estados del país.